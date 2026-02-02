Yamanlar'da Sağanak Sonrası Kurtarma Operasyonu

(İZMİR) - İzmir'de etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karşıyaka Yamanlar Mesire Alanı'nda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleriyle koordineli şekilde kurtardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının yol açtığı risklere karşı sahadaki müdahale ve önlem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akşam 19.40 sıralarında Karşıyaka Yamanlar Mesire Alanı'nda, arazide mahsur kalan bir vatandaş olduğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile AFAD hızla bölgeye sevk edildi. Kurtarma aracı ve 4 personel ile olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşla iletişim kurarak arazideki konumunu belirledi. Arazi yapısının yoğun çamur ve balçık olması nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları yaya olarak sürdürüldü. Yaklaşık 2 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından, off-road yaptığı sırada aniden bastıran yağışın dere yatağındaki su seviyesini yükseltmesi sonucu aracı çamura saplanan kadın sürücüye ulaşıldı. Ekipler tarafından güvenli alana çıkarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İkinci araçtaki anne ve çocuk da kurtarıldı

Kurtarılan vatandaşın verdiği bilgi doğrultusunda, yaklaşık 1,5 kilometre ileride başka bir aracın daha mahsur kaldığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler ikinci noktaya da yaya olarak intikal etti. Araç içerisinde mahsur kalan anne ve çocuğu sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Güvenli alana alındı

Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile AFAD ekiplerinin koordineli müdahalesiyle başarıyla tamamlandı. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık durumlarının iyi olması nedeniyle herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek duyulmadan güvenli alana alındı ve yakınlarına teslim edildi.