İzmir'de 'Sağlıklı Bir İzmir' Paneli Düzenleniyor - Son Dakika
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İzmir'de 'Sağlıklı Bir İzmir' Paneli Düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Nasıl Bir İzmir' panel serisinin yedinci oturumu 'Sağlıklı Bir İzmir' temasıyla 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Panelde, sağlıklı bir kent yaratmanın yolları tartışılacak.

30.01.2025 10:07  Güncelleme: 11:32
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen "Nasıl Bir İzmir" panel serisi devam ediyor. "Sağlıklı Bir İzmir" başlıklı yedinci panel, 1 Şubat Cumartesi günü İzQ İnovasyon Merkezi'nde yapılacak.

"Sağlıklı Bir İzmir" temasıyla kurgulanan yedinci panelde; İzmir'de yerel yönetimlerin kapasitelerini geliştirmek, bilgi paylaşımını artırmak, kentsel iyilik halinin inşasına rehberlik etmek amacıyla, tüm canlılar için sağlıklı bir kent yaratabilmenin şifreleri ele alınırken, Veteriner Hekim Adnan Serven, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve Uzman Doktor Mevhibe Tümüklü'nün konuşmacı olacak.  Panel, saat 11.00'de başlayacak.

Panel serisi, 15 Şubat'ta sona erecek

İzmir'in öncelikli sorunlarını ve geleceğe dair fırsatlarının anlatılması hedeflenen paneller, İZPA'nın YouTube kanalından izlenecek. Seri, 15 Şubat 2025 tarihinde İzmir'de Birlikte Yaşamak başlığıyla düzenlenecek panel ile sona erecek.

"Nasıl Bir İzmir" panel serisi daha önce "İzmir'in 2074 Vizyonu", "Gıda ve Tarım", "Körfez ve Havzalar", "Kent İçin Müşterek Veri", "Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon" ve "Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı" başlıklarıyla yapılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 'Sağlıklı Bir İzmir' Paneli Düzenleniyor - Son Dakika

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