İzmir'de Sağlıklı Yaşam Farkındalık Yürüyüşü

06.05.2026 15:23
Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği yürüyüşte bağımlılıkla mücadele mesajı verildi.

İZMİR'de Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Bağımlılıkla mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen yürüyüşte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bağımsız ve sağlıklı yaşam mesajları verdi.

Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında 'Sağlıklı Yaşamda Hareket Haftası' etkinliklerinde Güzelbahçe'de farkındalık korteji düzenlendi. Sağlıklı yaşam bilincini artırmak, bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler, öğretmenler, veliler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Öğrenciler yürüyüşte farkındalık dövizlerini ve yeşil-beyaz balon taşıdı.

'ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Yürüyüşte konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Güzelbahçe'de 5 bine yakın öğrenci, veli ve öğretmenlerle beraber yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirtip, "2026 bağımsızlık yılı olarak ilan edildi. Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birlikte çocuklarımıza teknoloji bağımlılığından uzak, iradelerini güzel kullanan ve kendi bağımsızlığını ilan etmiş, hiçbir bağımlılığı olmadan güzel bir hayat yaşayabilmeleri için farkındalık kazandırıyoruz. Yeşilay'ı tanıtıyoruz hem iradelerine hakim olmayı hem de bağımsızlıkla alakalı güzel bir kazanım elde etmeleri için öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte çok güzel bir havada tüm İzmirlilere güzel bir mesaj vermek için çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Çocukların doğayla iç içe, kendi renklerini kazanmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Yahşi, "Her zaman her fırsatta çocuklarımıza bağımsız olmalarıyla alakalı bir çalışmanın içerisinde bakanlık, il milli eğitim müdürlüğü ve Yeşilay olarak öğrencilerimize örnek olmaya gayret ediyoruz" dedi.

'FARKINDALIĞIMIZI GÖSTERİYORUZ'

Yürüyüşe katılan 13 yaşındaki Arda Şahin, "Bağımlılık öğrencilerin derslerini ve geleceğini kötü etkiliyor. Bu yürüyüşle farkındalığımızı gösteriyoruz, burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.Yürüyüşe katılan 12 yaşındaki Beren Tapucan da "Bağımlılıklarımızı bırakmamız için büyük bir farkındalık, küçük yaşta bu farkındalığı kazanmak çok güzel. Büyüklerimize de örnek olmak istiyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
