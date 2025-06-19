İzmir'de Saha Ekipleri 12 Bin Haneyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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İzmir'de Saha Ekipleri 12 Bin Haneyi Ziyaret Etti

19.06.2025 12:54
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı saha ekipleri, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka'da 12 bin haneyi ziyaret ederek yurttaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini tespit etti. Elde edilen veriler, belediyenin hizmetlerine hızlı erişim sağlamak için kullanılacak.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorunları yerinde tespit edip çözüme kavuşturmak için görevlendirdiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı saha ekipleri, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka'da 12 bin hanenin kapısını çaldı. Ekipler yurttaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini not alarak belediye hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşmalarına katkı sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın toplum katılımıyla sorunların yerinde analiz edilerek çözüme kavuşturulması için öncülük ettiği saha ekiplerinin çalışmaları kent geneline yayılıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görevli saha ekipleri, teker teker yurttaşların kapısını çalıyor. Öncelikle çözüm bekleyen mahallere giderek sorunları kaynağından tespit eden ekipler, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka'da 12 bin hanenin kapısını çalarak yüz yüze görüştü. Yurttaşların sorunlarını, taleplerini ve iletişim bilgilerini alan ekipler, topladıkları talepleri öncelik sırasına göre not alıp analiz ederek çözüme kavuşturulması için yetkili birimlere iletti.

"Yurttaşlarımızla sağlıklı iletişim kuruyoruz"

Karşıyaka Aksoy Mahallesi'nde ileri yaştaki yurttaşlara yönelik ziyaretleri tamamladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Saha Ekipleri Koordinatörlüğü görevini yürüten Arzu Doğruyol, "Kentin farklı mahallelerinde hemşehrilerimizi birebir ziyaret ederek doğrudan temas kuruyor, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözümleri hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu ziyaretler aynı zamanda hemşerilerimizle güvene dayalı bir ilişki kurmamızı sağlıyor. İhtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu hissettirmeye özen gösteriyoruz. Konak, Bayraklı ve Karşıyaka Aksoy Mahallesi'nde ziyaretlerimizi tamamladık. İletilen talepleri ilgili birimlerle paylaştık ve çözüme yönelik çalışmalara başlandı. Aynı zamanda yurttaşlarımızı belediyemizin vermiş olduğu evde bakım ve sağlık hizmetleri, sıcak yemek desteği, süt kuzusu, anne kart, emekli kart uygulamaları, kadın, çocuk ve engelli hizmetlerine yönelik de bilgilendiriyor ve sosyal hizmetlere erimişini sağlıyoruz" dedi. Ziyaretlerde yurttaşlara ikramlık ürünlerin olduğu paket de iletiliyor.

Hem mahallenin hem yurttaşların ihtiyaçları belirleniyor

Ziyaretler sırasında yapılan kapsamlı ihtiyaç analizi sayesinde hem bireysel hem de mahalle düzeyindeki sorunlara çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Ziyaretlerle; ileri yaşta ve yalnız yaşayan bireylerin bakım ve destek ihtiyaçlarının tespit edilmesi, engelli bireylerin yaşam alanlarındaki erişilebilirlik sorunlarının belirlenmesi, bilgileri dijital sistemlere entegre ederek müdahale önceliklerinin netleştirilmesi, emekli vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ekonomik ve sosyal destekler (Emekli Alışveriş Desteği, Emekli Kira Desteği) ile kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi, sosyal destek ihtiyacı olan bireylerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Saha Ekipleri 12 Bin Haneyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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