İzmir\'de Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nın yapıldığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nın, Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) Uygulamaya Alınması Genelgesi kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in katılımıyla yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.