İzmir'de sahil bölgesindeki karavanlar kaldırılıyor - Son Dakika
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İzmir'de sahil bölgesindeki karavanlar kaldırılıyor

İzmir\'de sahil bölgesindeki karavanlar kaldırılıyor

Bayraklı Belediyesi, sahil bölgesinde park halinde bulunan karavanların kaldırılması için harekete geçti. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarına park edilen 105 karavan, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı.

08.05.2024 11:51  Güncelleme: 12:12
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, sahil bölgesinde park halinde bulunan karavanların kaldırılması için harekete geçti. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarına park edilen 105 karavan, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı.

Bayraklı sahilinde yol kenarlarına ve otoparklara yerleştirilen karavanlar görüntü kirliliği başta olmak üzere çevre düzenine verdiği zarar nedeniyle kaldırılıyor. Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri iş birliği ile başlatılan çalışmada, 105 karavan sahibi tek tek aranarak uyarıldı.

Ulaşılamayan karavan sahiplerine ise Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ihtarname gönderildi. Karavan sahiplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ile iletişime geçerek belirlenen ücretsiz park alanlarına karavanlarını taşıyabileceği bildirildi. Verilen süreye uymayan karavanların da İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şubesi ekipleri tarafından çekileceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri işbirliği ile yürüttüğümüz çalışmalarla karavan sahipleri uyarıldı. Karavan sahipleri araçlarını gönüllü olarak taşımaya başladı. Amacımız ilçemizin daha güzel ve daha yaşanabilir halde olması. Bu kapsamda her zaman üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Zabıta, İzmir, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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