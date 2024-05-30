İzmir'de Sahil Güvenlik Ekipleri 18'i Çocuk 37 Düzensiz Göçmeni Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Sahil Güvenlik Ekipleri 18'i Çocuk 37 Düzensiz Göçmeni Kurtardı

İzmir\'de Sahil Güvenlik Ekipleri 18\'i Çocuk 37 Düzensiz Göçmeni Kurtardı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunması üzerine 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün Dikili ilçesi açıklarında ise 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

30.05.2024 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı; Dikili ilçesinde 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen salı günü saat 09.05'te Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 18'i çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 22.05'de Dikili ilçesi açıklarında, sahil güvenlik botu tarafından fark edilen bir lastik bot durduruldu. Lastik bottu bulunan 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Karaburun, Dikili, Göçmen, Çocuk, İzmir, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sahil Güvenlik Ekipleri 18'i Çocuk 37 Düzensiz Göçmeni Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:52 DEM Partili vekilden Meclis’te AK Partilileri ayağa kaldıran sözler DEM Partili vekilden Meclis'te AK Partilileri ayağa kaldıran sözler
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
00:37 Fiorentina’yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu
23:42 Ali Koç, Galatasaray’ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı
22:55 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı
22:55 Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
22:47 Mersin’deki katliam gibi kazada can kaybı 12’ye çıktı Mersin'deki katliam gibi kazada can kaybı 12'ye çıktı
22:45 Lig bitti, kavga bitmedi Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı
22:09 İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi’nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok
21:57 Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır
21:47 Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran’da kim olduğunu öğreneceksiniz Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 05:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Sahil Güvenlik Ekipleri 18'i Çocuk 37 Düzensiz Göçmeni Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement