İzmir'de Sahiplenilen "Momo" Arama Kurtarma Köpeği Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Sahiplenilen "Momo" Arama Kurtarma Köpeği Oluyor

27.04.2026 11:27  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi K9 Birimi, Pako Sokak Hayvanları Kampüsü’nden sahiplendiği Belçika kurdu Momo’yu arama kurtarma köpeği olarak yetiştiriyor. Yaklaşık 6 ayda önemli ilerleme kaydeden Momo, enkaz altında insan hayatına ulaşmak için eğitim alıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi K9 Birimi, Pako Sokak Hayvanları Kampüsü'nden sahiplendiği Belçika kurdu Momo'yu arama kurtarma köpeği olarak yetiştiriyor. Yaklaşık 6 ayda önemli ilerleme kaydeden Momo, enkaz altında insan hayatına ulaşmak için eğitim alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü K9 Birimi, afetlere hazırlanırken yalnızca köpekleri eğitmekle kalmıyor, aynı zamanda umut dolu hikayeler de biriktiriyor.

Bu hikayelerden biri de Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nden sahiplendirilerek arama kurtarma köpeği olmak üzere eğitilen 2 yaşındaki Belçika kurdu Momo'ya ait. Yaklaşık 6 ay önce Pako'dan sahiplenilen Momo, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Malinois, Labrador ve Border Collie ırklarından beş köpeğin bulunduğu birim, yeni üyesiyle daha da güçlendi. Eylül ayında AFAD tarafından yapılacak sınavlara girecek olan Momo, başarılı olması halinde sertifika alarak operasyonlara katılabilecek. Bu da onun, barınakta başlayan yaşamının, afetlerde insan hayatına dokunan bir yolculuğa dönüşmesi anlamına geliyor.

Sessiz bekleyişten umut yolculuğuna

K9 biriminde köpek eğitmeni ve veteriner teknikeri olarak görev yapan Erman Demirtaş, 2016'dan bu yana arama kurtarma köpekleriyle çalışıyor. Demirtaş, Momo'nun hikayesinin sıradan bir sahiplenmenin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak, "Onu aldığımızda zayıftı, 'zor olur' diyenler vardı. Ama biz onun içindeki potansiyeli gördük" dedi. 3 aydır aktif eğitim sürecinde olan Momo'nun, kısa sürede büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Demirtaş, "Doğru bakım, sabır ve eğitimle bambaşka bir noktaya geldi. Artık enkaz altında insan kokusunu ayırt edebiliyor ve doğru tepki verebiliyor" diye konuştu.

"Onun içindeki gücü gördük"

Bir arama kurtarma köpeğinin tam anlamıyla göreve hazır hale gelmesinin ortalama 1,5 yıl sürdüğünü ifade eden Demirtaş, Momo'nun eğitime biraz geç başlamasına rağmen hızlı ilerlediğini söyledi. Demirtaş, "O hala bir öğrenci ama çok istekli. Biz ona inanıyoruz" dedi.

"Onlar hayat kurtaran ekip arkadaşlarımız"

Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkati çeken Demirtaş, "Enkaz altında zamanla yarışıyoruz. K9 köpekleri, ulaşamadığımız noktalarda canlıya ulaşmamızı sağlıyor. Onlar bizim en önemli ekip arkadaşlarımız. Keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda zeki ve kabiliyetli can var. Momo bunun en somut örneği. Ona bir şans verildi, o da bu şansı bizlerin de desteği ile hayat kurtaracak bir yola dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belçika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sahiplenilen 'Momo' Arama Kurtarma Köpeği Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:05:40. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir'de Sahiplenilen "Momo" Arama Kurtarma Köpeği Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.