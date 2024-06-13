İzmir'de Sahte Vücut Geliştirme İlacı Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Sahte Vücut Geliştirme İlacı Operasyonu

İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte vücut geliştirme ilacı üretip satan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda üretim yapan ve bilinen markaların ambalajlarına koyarak satanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda binlerce sahte ilaç, hammadde ve paketleme malzemesi ele geçirildi. Üretilen ilaçların spor salonlarına ve sporculara kargoyla gönderildiği belirlendi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve biri hapis cezası olan şüpheli cezaevine teslim edildi.

13.06.2024 12:51
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İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte vücut geliştirme ilacı üretip sattıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vücut geliştirme, kilo alma ve kilo verme ilaçlarının ham maddesini kullanarak sağlıksız koşullarda üretim yapan ve bilinen markaların şişe, kutu ve ambalajlarına koyarak satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Konak, Buca, Karabağlar ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 44 bin 310 sahte vücut geliştirme ilacı, 2 kilo 660 gram toz hammadde, 13 bin 545 paketleme malzemesi, 1290 farklı boyutlarda şişeli ilaç, 1,75 litre sıvı hammadde, 10 imalat malzemesi ile 1 kompresör ele geçirildi.

Üretilen ilaçların birçok ildeki spor salonlarına, vücut geliştirme sporcularına ve amatör olarak spor yapanlara kargoyla gönderildiği belirlendi.

Ekiplerce O.A, S.A, A.K. ve H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen H.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sahte Vücut Geliştirme İlacı Operasyonu - Son Dakika

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