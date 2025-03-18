İzmir'de şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

İzmir'de, 25 şehit yakını ve gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

İzmir İktisat Kongre Merkezi'ndeki törende Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı video izlendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin kutsal bir makam olduğunu söyledi.

Türk milleti ve devletinin şehitler ile gazilerin fedakarlığını her zaman bildiğini ifade eden Elban, "Şehitlerimiz ve gazilerimizle ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak azdır. Yüce Türk milleti, vatanı, milleti ve kutsal değerleri söz konusu olduğunda yaşına, cinsiyetine, eğitimine bakmaksızın her daim vatan görevine hazırdır. Milletimiz bunun sonunda şehitlik ve gazilik olduğunu elbette bilir." dedi.

Şehit ve gazilerin öz geçmişinin okunmasının ardından 12 şehit yakını ile 13 gaziye madalya ve berat takdim edildi.

Programa Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.