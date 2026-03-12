İzmir'de şehitlerin künye ve konum bilgileri dijital ortama aktarılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de şehitlerin künye ve konum bilgileri dijital ortama aktarılacak

12.03.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, İzmir'deki şehitlik ve kabristanlarda bulunan tüm şehitlerin künye ve konum bilgilerini dijital ortama aktarmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, İzmir'deki şehitlik ve kabristanlarda bulunan tüm şehitlerin künye ve konum bilgilerini dijital ortama aktarmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kömürcüoğlu, Kadifekale Hava Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla gelecek hafta şehitliklerde yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirten Kömürcüoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Kahramanların hatırasını gelecek nesillere en temiz ve en vakur haliyle aktarmanın görevleri olduğunu belirten Kömürcüoğlu, "Bu amaçla 81 ilimiz genelinde şehitliklerimizde ve diğer bütün kabristanlarda bulunan tüm şehitlerimizin künye ve konum bilgilerini dijital ortama aktarmak için çalışma başlatıyoruz." dedi.

Kömürcüoğlu, ezan, ay-yıldızlı al bayrak ve istiklal sevdası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanların kabirlerinin ve aziz hatıralarının milletin kalbinde yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.

Çalışmanın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, Bakanlığın koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Kömürcüoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimiz himayesinde bulunan bütün çocuklarımızın milli ve manevi duygularını geliştirmek için arife günü şehitliklerimizde ziyaret programları gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında, aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, şehitlikte, şehitlerin künye ve konum bilgilerini dijital ortama aktarmak için çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de şehitlerin künye ve konum bilgileri dijital ortama aktarılacak - Son Dakika

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:08:41. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de şehitlerin künye ve konum bilgileri dijital ortama aktarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.