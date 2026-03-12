İzmir'de şehitlerin künye ve konum bilgileri dijital ortama aktarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, İzmir'deki şehitlik ve kabristanlarda bulunan tüm şehitlerin künye ve konum bilgilerini dijital ortama aktarmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kömürcüoğlu, Kadifekale Hava Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla gelecek hafta şehitliklerde yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirten Kömürcüoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Kahramanların hatırasını gelecek nesillere en temiz ve en vakur haliyle aktarmanın görevleri olduğunu belirten Kömürcüoğlu, "Bu amaçla 81 ilimiz genelinde şehitliklerimizde ve diğer bütün kabristanlarda bulunan tüm şehitlerimizin künye ve konum bilgilerini dijital ortama aktarmak için çalışma başlatıyoruz." dedi.

Kömürcüoğlu, ezan, ay-yıldızlı al bayrak ve istiklal sevdası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanların kabirlerinin ve aziz hatıralarının milletin kalbinde yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.

Çalışmanın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, Bakanlığın koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Kömürcüoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimiz himayesinde bulunan bütün çocuklarımızın milli ve manevi duygularını geliştirmek için arife günü şehitliklerimizde ziyaret programları gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında, aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, şehitlikte, şehitlerin künye ve konum bilgilerini dijital ortama aktarmak için çalışma yaptı.