İzmir'de Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler Düzenleniyor - Son Dakika
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İzmir'de Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler Düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleyerek İzmirlilere özel programlar sunacak. Kültürpark'ta Sevgi Festivali, buz pistinde romantik etkinlikler ve İzmir Körfezi'nde nostaljik turlar ile Sevgililer Günü kutlanacak.

09.02.2025 11:49  Güncelleme: 13:08
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel programlar hazırladı. Kentin farklı noktalarında sevgililer için farklı etkinlikler düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Kültürpark'ta Sevgi Festivali, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda Haydi Buza Sevdiğinle Gel etkinliği ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konseri yapacak.

12-16 Şubat tarihlerinde Kültürpark'ta yapılacak Sevgi Festivali hafta içi 13.00-22.00, hafta sonu 12.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Alanda hediyelik eşya satışının yanı sıra yeme içme stantları da olacak. Konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalde 14 Şubat'a özel hazırlanan fotoğraf çekim alanları da yer alacak.

14 Şubat kutlamaları kapsamında Bornova'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda "Haydi Buza Sevdiğinle Gel" etkinliği düzenlenecek. Saat 18.00'de başlayacak etkinlik kapsamında, buz pistinin önüne yeme içme ve oyun alanı kurulacak, romantik müzikler İzmirlilerin gönüllerine dokunacak. Buz pistinin içine ise bir sahne kurularak 80'ler ve 90'lar özel DJ performansı sergilenecek. Buz pistinde gönüllerince eğlenecek vatandaşlar için kıyafet konsepti de oluşturuldu.

"Romantik Körfez turu"

İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat etkinlikleri kapsamında Bergama Vapuru ile İzmir Körfezi turu da düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZDENİZ ve İZDOĞA işbirliğiyle düzenlenen etkinlik için 14 Şubat saat 20.30'da Konak vapur iskelesinden hareket edilecek. Etkinlik 22.30'da sonlanacak. İzmir Körfezi'nin büyüleyici sularında, panoramik İzmir manzarasıyla Bergama Vapuru'nun nostaljik atmosferinde, enstrümantal canlı müzik dinletisi eşliğinde yapılacak tur alternatif bir kutlama seçeneği sunuyor. Ayrıntılı bilgi ve biletler için www.izdogaturizm.com adresi ziyaret edilebilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde de Sevgililer Günü'ne özel bir konser düzenlenecek. 14 Şubat, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konseri ile renklenecek. Bu özel gecede verilecek konserde, unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Sezen Aksu şarkıları seslendirilecek. Büyük Salon'da saat 20.00'deki konserin bilet satışları ise biletinial.com üzerinden yapılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler Düzenleniyor - Son Dakika

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