İzmir\'de Sevgilisine Karşı Çıkan Aileye Saldırı: İki Kişi Tutuklandı

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Yunus K. (29), evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. (50) ve sevgilisi Ş.Ş.'yi (17) pompalı tüfekle vurdu. Anne- kızın hayati tehlikesi sürerken; Yunus K. ile akrabası H.K. (29), tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yurtoğlu Mahallesinde meydana geldi. Yanına akrabası H.K.'yı da alan Yunus K., iddiaya göre, evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. ve sevgilisi Ş.Ş.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan anne ve kızı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan koordineli çalışmalarda şüphelilerin, Karabağlar'da ormana kaçtıkları belirlendi. Yunus K. ve akrabası H.K., ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.