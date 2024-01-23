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İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, Adalet Mahallesi'nde B.M. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında çatışma yaşandı. Kavgada B.M. bacağından vurulurken diğer şüpheli olay yerinden kaçtı. B.M'nin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

İzmir\'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı
23.01.2024 - 11:35,
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta B.M. ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi arasında dün silahlı kavga çıktı.

Karşılıklı tabancaların çekildiği, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen kavgada taraflardan B.M, yoldan geçen bir kadına sarılarak, onu canlı kalkan olarak kullandı.

Şüpheliler, kimliği henüz belirlenemeyen kadının etrafında birbirlerine ateş etmeye çalıştı.

Kavgada, B.M. bacağından vuruldu. Diğer şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı.

Ayağa kalkıp bir süre yürümeye çalışan B.M, olay yerine sevk edilen polis ekibince yaralı bulundu. Sağlık ekibince İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan B.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde B.M'nin, elinde poşet bulunan kadını kalkan olarak kullanması, şüphelilerin kadının etrafında birbirlerine ateş etmeye çalışmaları ve birinin bacağından vurulması ve kadınla birlikte yere düşmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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