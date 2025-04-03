İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bozyaka Mahallesi'nde Ş.K. (27) ile arkadaşı S.E. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.K. ile S.E. tabancayla çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.