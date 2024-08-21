İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Refik Şevket İnce Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından tarafalar birbirine tabancayla ateş etti.
Kavgada kurşunun isabet ettiği İrfan Yılmaz (28) ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?