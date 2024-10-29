İzmir'in Çiğli ilçesinde iş yerinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavgada açılan ateşle ağır yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi.
İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki iş yerine iki otomobille gelen kişiler, tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden dışarıya çıkan grup ateş ederek bölgeden kaçtı.
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Temel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Polis, kaçan 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahla gözaltına aldı.
İş yerine ateş açılması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde iş yeri önüne gelen bir kişinin ateş açıp uzaklaşması, kısa süre sonra dönerek tekrar ateş açması, ardından beraberindeki grupla otomobillere binerek uzaklaşmaları yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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