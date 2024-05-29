İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet bulunan Hayrullah Baş ile Ö.S. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ö.S, tabancayla Baş'ı yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edilecek.

29.05.2024 14:03
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hayrullah Baş (43) ile Ö.S. arasında dün akşam Aşık Veysel Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.S, tabancayla Baş'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayrullah Baş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 yaşındaki Ö.S'yi yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek şüphelinin ifadesinin yaşının küçük olması nedeniyle pedagog eşliğinde savcılıkta alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Karabağlar, Kavga, İzmir, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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