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İzmir'de silahlı saldırı sonucu kaza: Yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırı sonucu kaza: Yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen kazada, silahla yaralanan R.B. isimli kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olaya ilişkin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu kaza: Yaralanan kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 12:25,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla yaralanıp otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana gelen kazada, silahla yaralandığı belirlenen R.B, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

R.B, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, R.B. idaresindeki 34 HIP 327 plakalı otomobilin yolda hızlı bir şekilde seyrederken önündeki 35 KE 6009 plakalı otomobil ile park halindeki 06 DGS 489 plakalı otomobile çarparak devrilmesi yer alıyor.

Olay

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde dün, R.B. yönetimindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, iki araca çarptıktan sonra devrilmişti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sürücünün sırtından tabancayla yaralandığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemede tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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