İzmir'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Kasım'da Kemalpaşa'da U.D'nin (32) aralarında husumet bulunan kişi tarafından iş yerinde silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu silahlı saldırganın E.B. (25) olduğu belirlendi.

Buca ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yaralı U.D'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Bu arada, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde motosikletli kişinin olay yerine getirdiği kasklı şüphelinin iş yerine silahla ateş açması, zanlıların daha sonra motosikletle uzaklaşması yer alıyor.