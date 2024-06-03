İzmir'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişi için 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişi için 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, olay anında güvenlik kamerası bulunmayan bir sokağa girerek saldırıyı gerçekleştirdikleri ve araçla kaçtıkları kaydedildi. Polis, şüphelileri yakalayarak 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

03.06.2024 13:51
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İşçiler Caddesi'nde Gerçek Atçı'nın otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin Atçı'nın otomobilini plakasız araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettiklerini, olay esnasında araçta 5 kişi olduklarını belirledi.

Şüphelilerden 3'ünün, güvenlik kamerasının bulunmadığını düşündükleri sokağa girdiğinde araçtan inerek Atçı'nın bulunduğu otomobile saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Polis, kimliklerini belirledikleri A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K'yi (26) Çiğli ilçesinde saklandıkları adrese düzenlediği baskınla yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şüphelilerin Gerçek Atçı'nın kullandığı otomobili takip etmesi, aralarından 3'ünün bir sokağa giren Atçı'ya silahla saldırı düzenlemesi ve şüphelilerin araçla kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Zanlıların olaydan sonra bir otoparka çektikleri aracı temizlemeleri de kayıtlarda yer alıyor.

Konak ilçesi Hilal Mahallesi İşçiler Caddesi'nde, 31 Mayıs'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Gerçek Atçı (44) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Polis, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişi için 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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