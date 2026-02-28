İzmir'de Silahlı Şüpheliye Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Silahlı Şüpheliye Operasyon

28.02.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yaralanan şüphelinin evinde makineli tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla yaralanan ve gittiği hastaneden tedavi olmadan ayrılan şüphelinin evinde yapılan aramada, makineli tüfek, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ateşli silahla yaralanan ve kendi imkanlarıyla hastaneye gelen M.A.B'nin hastane görevlilerine şüpheli bilgiler verip tedaviyi reddederek ayrılması üzerine inceleme başlattı.

Şüphelinin yaralanma nedeni ve olay yerini belirlemek için ikametine giden polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada 1 makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 6 tüfek şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 69 fişek, 1 bıçak, 139 uyuşturucu hap, 30 gram esrar ile 63 bin lira ele geçirdi.

Operasyon kapsamında evde bulunan şüphelinin babası A.B. ve eniştesi Ö.G. de gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmasında, M.A.B'nin kendisini yaraladığı ve tedavi için başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Silahlı Şüpheliye Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:34:38. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Silahlı Şüpheliye Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.