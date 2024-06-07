İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir\'de silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kavgada bıçaklama ve darp sonucu 2 kişi yaralandı. Kavgada kullanılan silahlar ve bıçaklar ele geçirilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

07.06.2024 03:42
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İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklama ve darp sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada M.A. (17), Ş.E'yi (27) bıçakla yaraladı. M.E. (37) ise darp sonucu yaralandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler İ.A. (41), E.A. (19), M.A. (16) ve M.A'yı yakaladı.

Kavgada kullandıkları tabanca, pompalı tüfek ve bıçak da ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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