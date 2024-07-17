İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Günaltay Mahallesi'nde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kavganın başlamasıyla birlikte olaya karışan şüpheliler, silah ve bıçak kullanarak saldırıda bulundu. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

17.07.2024 03:07
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Günaltay Mahallesi 4902 Sokak'ta Ö.G. (67), B.G. (19), Ö.Y. (67) ve İ.A. (31) ile motosikletli 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler de silahla kavgaya dahil oldu.

Taraflar arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Ö.G, B.G, Ö.Y. ve İ.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahla yaralanan Ö.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgada bıçak kullandığı belirlenen V.Ç. ve silahla saldıran M.A. ile kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Karabağlar, Kavga, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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