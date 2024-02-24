İzmir'de sokakta tabancayla öldürülen kişinin katilleri Manisa'da yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de sokakta tabancayla öldürülen kişinin katilleri Manisa'da yakalandı

İzmir\'de sokakta tabancayla öldürülen kişinin katilleri Manisa\'da yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin 3 şüpheli, Manisa'da gözaltına alındı. Polis, cinayet zanlısı ve yanındaki kişileri Manisa'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Zanlılar arasında, kurbanla aralarında otomobil alışverişinden kaynaklanan bir husumet olduğu iddia ediliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli Manisa'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta dün Fırat Yurteri'nin (32), tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Olay yerinden Yurteri'ye ait otomobille kaçan şüpheli ve yanındaki kişilerin yakalanmamak için araç değiştirerek Manisa'ya gittikleri belirlendi.

Polis, Manisa'da düzenlenen operasyonla cinayet zanlısı A.Ö. ile yanındaki İ.Ö. (63) ve B.Ö'yü (16) suç aleti tabancayla yakaladı.

Zanlı A.Ö. ile Fırat Yurteri arasında otomobil alışverişinden kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Karabağlar, Manisa, İzmir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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