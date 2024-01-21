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İzmir'de Sokakta Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Sokakta Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yıldız Caddesi'nde meydana gelen olayda, Medet Ferhan Şengün ile A.B.Y. arasında çıkan tartışma sonucunda A.B.Y. tarafından bıçaklanan Şengün hayatını kaybetti. Şengün'ün ailesinin yaklaşık 10 gün önce kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli A.B.Y'yi yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir\'de Sokakta Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı
21.01.2024 - 21:07,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Yıldız Caddesi'nde yürüyen Medet Ferhan Şengün (33) ile yanından geçen A.B.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B.Y, bıçakla Şengün'ü yaralayıp uzaklaştı.

Göğsünden bıçaklanan Şengün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ailesinin, Şengün hakkında yaklaşık 10 gün önce kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli A.B.Y'yi yakaladı. "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından kaydı bulunan şüphelinin, psikolojik rahatsızlığının olduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay güvenlik kamerasında

Olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şüpheli A.B.Y'nin, elindeki bıçakla Şengün'ü kovalarken yere düşmesi, ikili arasında arbede yaşanması yer alıyor. Kayıtlarda Şengün'ün uzaklaştığı ve şüphelinin kalktıktan sonra yere düşürdüğü nesneyi aldığı görülüyor.

Kaynak: AA
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