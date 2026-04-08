Konak Zabıtası, Son Kullanma Tarihi Geçmiş 600 Koli Ürünü İmha Etti
Konak Zabıtası, Son Kullanma Tarihi Geçmiş 600 Koli Ürünü İmha Etti

08.04.2026 10:51  Güncelleme: 12:00
Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaptığı denetimde yaklaşık 600 koli son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirerek imha etti. İşletmeye cezai işlem uygulandı.

(İZMİR)- Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde yaklaşık 600 koli son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdi. Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalışmada gıda ürünlerinin imhası gerçekleştirildi, söz konusu işletmeye cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü, Millet Mahallesi'ndeki bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş kolilerce ürün tespit etti. Durumun Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesiyle iki kurum birlikte hareket ederek gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Tutanak tutan ve işletme sahibine gerekli uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, işletmenin ruhsat kaydının olmadığını da tespit etti. İşletmeden çıkarılan ürünlerin bir kamyon ve bir kamyoneti doldurduğu, söz konusu gıdaların imha edildiği bildirildi.

İşletme sahibine ayrıca Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında para cezası uygulandı.

Kaynak: ANKA

