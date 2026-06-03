İzmir'de Soruşturma: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Soruşturma: 4 Tutuklama

İzmir\'de Soruşturma: 4 Tutuklama
03.06.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzelbahçe Belediyesi'ne dair soruşturma kapsamında meclis üyesi ve eşi tutuklandı, tutuklu sayısı 4 oldu.

İZMİR'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meclis üyesi Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Güçlü, tutuklandı. Daha önce 2 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri Gizem Göçtü, Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü hakkında gözaltı kararı verildi. 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Göçtü çifti hariç şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yurtdışında oldukları belirlenen Göçtü çifti ise dün havalimanında gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçtü çifti, mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güzelbahçe, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Soruşturma: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Aydın’da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

18:41
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 19:14:39. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Soruşturma: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.