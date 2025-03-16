İzmir'de Spor Dolu Bir Gün: Basketbol ve Voleybol Maçları Heyecan Yarattı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Spor Salonu spor dolu bir güne ev sahipliği yaptı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar, çocuklar ve gençlere güzel bir hafta sonu yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü Bölgesel Lig'de temsil eden Basketbol Erkek ve Voleybol Kadın Takımları birbirinden çekişmeli geçen maçlara sahne oldu. Günün ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Erkek Takımı, son saniyesine kadar büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada, İstanbul temsilcisi Suadiye Basketbol Kulübü'ne 73-70 mağlup oldu. Saat 17.00'de başlayan müsabakada ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Voleybol Kadın Takımı, Dalton Koleji'ni 3-1 mağlup etmeyi başardı. Galibiyeti top toplayan minik voleybolcular ve U11 kız basketbol takımı ile birlikte kutlayan voleybol kadın takımı, grup maçlarını tamamlayarak sezonu kapattı.

Basketbol maçının devre arasında düzenlenen üç sayı yarışması büyük ilgi gördü. Yarışmanın birincisi Zekiye Sinç, ikincisi Neslihan Erdem ve üçüncüsü ise Şevval Yeliz Altun oldu. Kazanan sporculara ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay takdim etti.

Çocuklar ve gençler için özel etkinliklerin de düzenlendiği spor dolu günde, İzmir Büyükşehir Belediyesi U10-U11 basketbol takımları, düzenlenen karma dostluk maçında bir arada oynamanın coşkusunu yaşadı. Minik basketbolcuların maç sonu hatıra fotoğrafına A takım oyuncuları da katıldı. Tribünleri dolduran aileler ve veliler, çocuklarının mücadelesini heyecanla takip ederken, salon dışında kurulan oyun ve spor parkurunda birbirinden eğlenceli spor aktiviteleri düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli boccia takımı da saha kenarından takımlara destek verdi.