İnönü Caddesi'ndeki Ana Boru Arızasına İzsu'dan Müdahale

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü, Konak ve Karabağlar'ı besleyen ana isale hattındaki arızayı gidermek için seferber oldu. Bazı mahalleleri etkileyen su kesintisinin 12 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'te sona ereceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Konak'ta İnönü Caddesi ile 200 Sokak kavşağında öğle saatlerinde meydana gelen ana isale hattı arızasına hızlı şekilde müdahale etti.

Kentin içme suyu iletiminde kritik öneme sahip 1,4 metre çapındaki içme suyu beton borusunda oluşan arızanın, boru birleşim noktasından kaynaklandığı belirlendi. Arızanın giderilmesi ve olası daha büyük altyapı risklerinin önüne geçilmesi amacıyla hat kontrollü şekilde devre dışı bırakıldı.

Bu kapsamda Konak ve Karabağlar ilçelerinin bazı mahallelerinde 24 saat zorunlu su kesintisi uygulanmaya başlandı.

Ekipler aralıksız çalışıyor

Yoğun şehir trafiği ve farklı altyapı ağlarının bulunduğu bölgede çalışmalarını titizlikle sürdüren İZSU ekipleri, arızayı en kısa sürede gidermek amacıyla gece boyunca da aralıksız görev yapacak. Onarım çalışmalarının yaklaşık 24 saat içinde tamamlanması planlanıyor. Arızanın giderilmesinin ardından 12 Ocak Pazartesi saat 13.00'te hatta kademeli olarak yeniden su verilecek. Çalışmalar süresince sahada gerekli tüm güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki trafik ve yaya güvenliği ekipler tarafından kontrol altında tutuluyor.