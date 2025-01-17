İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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