İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 28 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 28 Tutuklama

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İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda 32 şüpheliden 28'i tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" ile "mala zarar verme" suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce başka suçlardan tutuklanan 11 zanlı ile birlikte tutuklu sayısının 39'a ulaştığı, daha sonra gözaltına alınan 1 şüphelinin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada elebaşılığını H.E.'nin yaptığı, İzmir merkezli birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün, işletmelerin ortaklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı, suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı ve 18 ayrı örgütsel eylem gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 11 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu belirlenmiş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 28 Tutuklama - Son Dakika

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