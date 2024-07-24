İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı, 140 Milyon Liralık Varlıklara El Konuldu - Son Dakika
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İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı, 140 Milyon Liralık Varlıklara El Konuldu

İzmir\'de Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı, 140 Milyon Liralık Varlıklara El Konuldu

İzmir'de kendilerini 'hurdacı' ve 'tarım işçisi' olarak tanıtan 'Demirdaşlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen 36 gayrimenkul ile 22 lüks motorlu araca el konuldu. Bu miktarın İzmir'de bu zamana kadar narkotik suçundan kaynaklı tespit edilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

24.07.2024 15:17
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İZMİR'de kendilerini 'hurdacı' ve 'tarım işçisi' olarak tanıtan 'Demirdaşlar' suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen 36 gayrimenkul ile 22 lüks motorlu araca el konuldu. Bu miktarın İzmir'de bu zamana kadar narkotik suçundan kaynaklı tespit edilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Kendilerini 'hurdacı' ve domates yetiştiren 'tarım işçisi' olarak tanıtan organize suç örgütü izlemeye alındı. Örgüt üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri örgütlü olarak kendileri veya aile fertleri üzerine taşınır ve taşınmaz mal alarak kara para akladığını tespit etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Demirdaşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, belirlenen 8 adrese özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kilo 300 gram altın, suçtan elde edildiği düşünülen 3 milyon 233 bin 140 TL, piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen 36 gayrimenkul ve 22 lüks motorlu araç ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen ve el konulan 36 gayrimenkul ve 22 lüks motorlu aracın İzmir'de bu zamana kadar narkotik suçundan kaynaklı tespit edilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Narkotik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı, 140 Milyon Liralık Varlıklara El Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı, 140 Milyon Liralık Varlıklara El Konuldu - Son Dakika
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