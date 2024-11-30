İzmir\'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 8 Gözaltı

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlara karıştıkları belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından dün şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler O.C., D.G., B.H., E.Ü., S.E., U.M., Ş.S. ve K.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, tabanca mermileri ile bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,