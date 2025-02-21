İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.E. (35), diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in (49) Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki evine geldi.
Alacak verecek meselesi nedeniyle ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, yanındaki tabancayla Düşmez'i başından vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Düşmez'i, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek M.E'nin Basmane semtinde olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince bir iş yerinde yakalanan M.E, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de tabancayla ağır yaralama: Zanlı yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?