İzmir\'de Taksici Cinayeti: Cenaze Töreni Yapıldı

İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle aracına binen yolcusu tarafından tabancayla öldürülen taksi şoförünün cenazesi toprağa verildi.

Deniz Örer'in (52) cenazesi, meslektaşlarının düzenlediği konvoy eşliğinde Bayraklı ilçesi Naldöken Fevzipaşa Camisi'ne getirildi.

Camide öğle vakti düzenlenen cenaze törene Örer'in eşi ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki Bucaspor 1928 takımında forma giyen oğlu Berke Örer, yakınları, kulübün yönetici ve futbolcuları, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksiciler katıldı.

Örer'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

"Acımız büyük"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Özkan, gazetecilere Örer'in taksicilik camiasında dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla takdir toplayan biri olduğunu söyledi.

Olayla ilgili araç içi kamerasının kaydını izlediğini, emniyetten bilgi aldığını aktaran Özkan, Örer'in cinayet zanlısı D.M'yi (24) Çankaya bölgesinde aracına aldığını, valizini alacağını söylemesi üzerine 1308 Sokak'a götürdüğünü anlattı. Zanlının burada aracın dışına çıkarak telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bu telefon görüşmesinin sonucunda seslenerek 'bagaj açık mı?' diye rahmetliye sesleniyor, bagajı açıyor. Daha sonra rahmetlinin yanına, aracın sol çaprazına gelerek yine telefonla bir konuşma yapıyor. Ondan sonra tek el ateşle olayı gerçekleştiriyor. Daha sonra bir bayan arkadaşını alıyor. Araçla gidiyor."

Babasının trafik kazası geçirdiğini söylemişler

Bucaspor 1928 Asbaşkanı Mehmet Sevinç de acı haberi, takımın İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi aldıklarını söyledi.

Merhumun değerli bir insan olduğunu anlatan Sevinç, "Hep gelir giderdi. Kendisini çok severdik. Elimizden ne gelirse çocuğumuzun önünü açacağız. Ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. Bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın. Acımız büyük. Sabah akademiye gelirdi. Akşama kadar çocuğunu beklerdi." ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Osman Işıklı da haberi aldıktan sonra oğlu Berke Örer'e durumu yansıtmamaya çalıştıklarını kaydetti.

Babasının bir trafik kazasını geçirdiğini ve durumunun ağır olduğunu söylediklerini aktaran Işıklı, "Berke'de yine şüpheler oldu. Gerçekleri İzmir'de öğrendi. Maç oynadıktan sonra İzmir'e geldik. Takımca Berke'nin yanına geldik. Çok üzgünüz." dedi.

Olay

Konak ilçesinde önceki gece taksi şoförü Deniz Örer ile yolcu D.M. arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaralamıştı.

Örer'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, D.M. ise aracı bir sokağa bırakarak kaçmaya çalışırken, polislerce suç aleti tabancayla yakalanıp tutuklanmıştı.