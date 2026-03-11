İzmir'de Taksici Cinayeti: Cenaze Töreni Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Taksici Cinayeti: Cenaze Töreni Yapıldı

İzmir\'de Taksici Cinayeti: Cenaze Töreni Yapıldı
11.03.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ücret anlaşmazlığı sonrası öldürülen taksi şoförü Deniz Örer, düzenlenen törenle toprağa verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle aracına binen yolcusu tarafından tabancayla öldürülen taksi şoförünün cenazesi toprağa verildi.

Deniz Örer'in (52) cenazesi, meslektaşlarının düzenlediği konvoy eşliğinde Bayraklı ilçesi Naldöken Fevzipaşa Camisi'ne getirildi.

Camide öğle vakti düzenlenen cenaze törene Örer'in eşi ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki Bucaspor 1928 takımında forma giyen oğlu Berke Örer, yakınları, kulübün yönetici ve futbolcuları, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksiciler katıldı.

Örer'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

"Acımız büyük"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Özkan, gazetecilere Örer'in taksicilik camiasında dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla takdir toplayan biri olduğunu söyledi.

Olayla ilgili araç içi kamerasının kaydını izlediğini, emniyetten bilgi aldığını aktaran Özkan, Örer'in cinayet zanlısı D.M'yi (24) Çankaya bölgesinde aracına aldığını, valizini alacağını söylemesi üzerine 1308 Sokak'a götürdüğünü anlattı. Zanlının burada aracın dışına çıkarak telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bu telefon görüşmesinin sonucunda seslenerek 'bagaj açık mı?' diye rahmetliye sesleniyor, bagajı açıyor. Daha sonra rahmetlinin yanına, aracın sol çaprazına gelerek yine telefonla bir konuşma yapıyor. Ondan sonra tek el ateşle olayı gerçekleştiriyor. Daha sonra bir bayan arkadaşını alıyor. Araçla gidiyor."

Babasının trafik kazası geçirdiğini söylemişler

Bucaspor 1928 Asbaşkanı Mehmet Sevinç de acı haberi, takımın İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi aldıklarını söyledi.

Merhumun değerli bir insan olduğunu anlatan Sevinç, "Hep gelir giderdi. Kendisini çok severdik. Elimizden ne gelirse çocuğumuzun önünü açacağız. Ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. Bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın. Acımız büyük. Sabah akademiye gelirdi. Akşama kadar çocuğunu beklerdi." ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Osman Işıklı da haberi aldıktan sonra oğlu Berke Örer'e durumu yansıtmamaya çalıştıklarını kaydetti.

Babasının bir trafik kazasını geçirdiğini ve durumunun ağır olduğunu söylediklerini aktaran Işıklı, "Berke'de yine şüpheler oldu. Gerçekleri İzmir'de öğrendi. Maç oynadıktan sonra İzmir'e geldik. Takımca Berke'nin yanına geldik. Çok üzgünüz." dedi.

Olay

Konak ilçesinde önceki gece taksi şoförü Deniz Örer ile yolcu D.M. arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaralamıştı.

Örer'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, D.M. ise aracı bir sokağa bırakarak kaçmaya çalışırken, polislerce suç aleti tabancayla yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Konak, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Taksici Cinayeti: Cenaze Töreni Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:49:14. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Taksici Cinayeti: Cenaze Töreni Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.