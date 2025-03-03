İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu

İzmir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 103 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait 61 sikke, 41 obje, küp ile dedektör ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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