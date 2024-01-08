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İzmir'de Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
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İzmir'de Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan olayda, N.B. isimli bir kişi, aralarında husumet bulunan ağabeyi M.B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda N.B., tabancayla ağabeyini bacağından yaraladı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan N.B'yi gözaltına aldı. Yaralanan M.B. ise Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir\'de Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü
08.01.2024 - 23:03,
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı.

Germiyan Mahallesi'nde N.B. aralarında husumet bulunan ağabeyi M.B. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B. tabancayla ağabeyini bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedavi kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrendi.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan N.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Çeşme, İzmir, Güvenlik, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
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