İzmir'de Tehdit ve Taciz Davası - Son Dakika
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İzmir'de Tehdit ve Taciz Davası

U.Ç., D.O.'yu öldürmekle tehdit edip 250 bin TL'lik senet imzalattı, tutuklandı.

05.10.2024 15:09
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde U.Ç. (32), eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü D.O.'yu (32) öldürmekle tehdit edip, 'namus temizleme' diyerek 250 bin TL'lik senet imzalattı. D.O.'nun hesabından kendi hesabına farklı miktarlarda para da transfer eden U.Ç., tutuklandı.

Bayraklı ilçesinde yaşayan U.Ç., eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü D.O.'yu öldürmekle tehdit edip, 'namus temizleme' diyerek 250 bin TL'lik senet imzalattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, D.O.'nun şikayeti sonrası harekete geçti. Ekipler, önceki gün düzenlenen operasyonda, D.O.'nun hesabından kendi hesabına farklı miktarlarda para da transfer ettiği belirlenen U.Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen U.Ç., tutuklandı.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Politika, Bayraklı, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

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