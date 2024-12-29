İzmir'de Tehdit Zanlısı Tutuklandı

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İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve İzmir Barosu Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'ı tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsiyle salıverilen zanlı, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yılmaz ile Dalkıran'ın, şüpheli T.E'den şikayetçi olmasının ardından cuma günü mağdura yaklaşmama ve imza yükümlüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı hatırlatıldı.

Şüphelinin dün, sosyal medyada Yılmaz ve Dalkıran'a yönelik yeni paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca resen ve derhal, şüphelinin suç unsuru içeren yeni paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması talimatı verildiği ve şüphelinin aynı gün gözaltına alındığı kaydedildi.

Yeni delil durumu dikkate alınarak şüphelinin ikametinde ve dijital materyallerinde usulüne uygun olarak arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şüphelinin 29 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edildiği ve sonraki eylemleri ile işlediği iddia olunan suç nedeniyle tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve tutuklandığı anlaşılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da soruşturmaları büyük bir titizlik ve sürat ile yürütüp maddi gerçeğin tespit edilerek adaletin sağlanmasına hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.