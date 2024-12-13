İzmir'de Tekstil Fabrikasında Yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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