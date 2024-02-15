İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir\'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD ve diğer sol terör örgütleri hakkında sosyal medyadan propaganda yaptıkları öne sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

15.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:19
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İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD ve diğer sol terör örgütleri hakkında sosyal medyadan propaganda yaptıkları öne sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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