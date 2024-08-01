İzmir'de Terör Propagandası Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve El Kaide'nin propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, diğerlerinin yurt dışında olduğu belirlendi.