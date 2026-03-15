İzmir'de Ticari Araçlar Artık Daha Güvenli ve Konforlu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir'de kurduğu Ticari Araç Uygunluk Kontrol Merkezi'nde taksi ve minibüsleri detaylı kriterlerle denetliyor. Kontrolleri geçemeyen araçlar ruhsat alamıyor ve seferlerine devam edemiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ticari araçların denetimi ve kontrolleri için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı doğrultusunda Gaziemir Semt Garajı'nda Ticari Araç Uygunluk Kontrol Merkezi kurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2026'da hizmete alınan merkezde, yaklaşık 3 bin 800 taksi ve bin 200 merkez minibüsün, yönergelerinde belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol ediliyor. Merkezde olmayan araçlar için ise kontroller mobil yapılıyor.

Taksi ve minibüslere detaylı inceleme

Taksi ve minibüsler, yıllık veya iki yıllık olarak yapılan ruhsat başvuruları öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Kontrollerde aracın rengi, kaporta durumu, klimanın çalışıp çalışmadığı, taksimetrenin aktif olup olmadığı, fabrika çıkışı dışında sonradan eklenen ekipmanlar ile koltuk ve döşemelerin durumu inceleniyor. Uygun bulunmayan ticari araçlar ise gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ruhsat işlemleri için yeniden kontrole alınıyor.

"Ulaşımdaki hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz"

Çalışma sistemi ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Taha Yiğit Tekin, "Yapılan kontroller sonrasında uygun olan araçların ruhsat başvuruları işleme alınıyor. Eksiklik tespit edilirse, giderilmesi için süre veriliyor. İlçelerde hizmet veren taksilerimize mobil ekiplerimizle hizmet veriyoruz. Önceden belirlenen takvim kapsamında ilçelere gidilerek araçların bulunduğu yerlerde kontroller yapılıyor. Hayata geçirdiğimiz uygulamayla birlikte vatandaşlarımızın taksi ve minibüslerle ilgili şikayetlerini minimuma indirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.