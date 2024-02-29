İzmir'in Karabağlar ilçesinde yargı kararları nedeniyle başlatılamayan TOKİ projesinden hak sahibi olan bir grup, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Pankartlarla belediye binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan hak sahiplerinden Alişan İnal, 5 yıl önce TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ve 30 bin kişi arasından 750 ailenin hak sahibi olduğunu hatırlattı.
Ancak Karabağlar Belediyesinin itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini anımsatan İnal, şunları kaydetti:
"Depreme dayanıklı, modern ve uygun fiyatla taksitli evlerimizde oturmak için gün sayarken bizi yok sayan siyasilerin bitmek bilmeyen inadı ve mahkeme süreçleri yüzünden içimizdeki umut her geçen gün ızdıraba dönüştü. Sayın belediye başkanına sesleniyorum görevde kaldığınız sürece evlerimizin yapılmasına engel olduğunuz bu 750 dar gelirli aile ile nasıl vedalaşacaksınız. Çünkü tekrar aday gösterilmediniz. Geriye baktığınızda kendinize şu soruyu sormanızı istiyoruz, değdi mi ? Seçim yaklaşıyor ve bizler oy kullanacağız ve bu kez bundan eminiz ki evlerimizin bir an önce başlaması konusunda kim samimiyse bunu bize göstermesini istiyoruz. Tüm siyasi liderlerin Karabağlar'dan yükselen bu sesi duymasını istiyoruz."
Gruptakiler, açıklamanın ardından alkışlı protesto yaparak dağıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de TOKİ projesi için itirazlar sürüyor - Son Dakika
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