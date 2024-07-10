İzmir'de toplu ulaşımda 90 dakika ücretsiz aktarma kabul edildi - Son Dakika
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İzmir'de toplu ulaşımda 90 dakika ücretsiz aktarma kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak sağlayan teklif UKOME'de kabul edildi.

10.07.2024 11:39
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(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak sağlayan teklifi UKOME'de kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim öncesinde görevinin ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan toplu taşımada ilk binişten sonra 90 dakika içinde ücretsiz aktarma uygulaması UKOME'de görüşüldü.

UKOME'nin son toplantısında, söz konusu teklif kabul edildi. Böylece, İzmir'de toplu ulaşımda ilk binişten sonra 90 dakika boyunca yapılan aktarmalar ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 90 dakika ücretsiz aktarma teklifini seçim sonrası iki kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME)'ye iletmiş, ancak teklif  UKOME'de hükümet temsilcileri tarafından iki kez reddedilmişti.

Cemil Tugay, "Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

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