İzmir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

İZMİR'in Menderes ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada 4 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Değirmendere mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 CUZ 769 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, yaralıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kazanın otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.