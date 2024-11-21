İzmir'de Trafik Kazası: Küçük Çocuğun Hayatı Tehlikede - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kazası: Küçük Çocuğun Hayatı Tehlikede

İzmir\'de Trafik Kazası: Küçük Çocuğun Hayatı Tehlikede

İzmir'in Konak ilçesinde 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner'e çarpan ve hastaneye götüren sürücü, park etme bahanesiyle kayıplara karıştı. Ailesi, sürücünün adalete teslim edilmesini istiyor.

21.11.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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İZMİR'in Konak ilçesinde otomobili ile Muhammed Talha Öner'e (6) çarpıp, ardından onu hastaneye götüren sürücü, aracı park etme bahanesi ile kaçtı. Muhammed Talha'nın hayati tehlikesi sürerken, Öner ailesi kimliği belirsiz sürücünün adalete teslim olmasını istedi.

Kaza, 15 Kasım'da Çimentepe Mahallesi 699 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü otomobiliyle sokakta oynayan Muhammed Talha Öner'e çarpıp, sürükledi. Sürücü, yaralanan Öner'i otomobiliyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kucağındaki Muhammed Talha'yı bir yakınıyla hastaneye bırakan sürücü, otomobilini park etme bahanesiyle kaçtı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından Muhammed Talha, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Muhammed Talha Öner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Gelinlik üreticisi, evli ve 4 çocuk babası Ramazan Öner (46), 10 yıl önce kızının da aynı sokakta trafik kazası sonucu yaralandığını ve bu nedenle eve sokağı görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdığını belirtip, "Kaza olduğu gün iş yerindeydim. Olay, oğlum kapının önünde arkadaşıyla oynarken yaşanmış. Bu olay, sokak geniş olmasına rağmen yaşanıyor. Sürücü, oğlumu otomobilin altına alıp, sürüklüyor. Kamera kayıtlarından yaşananları izledik. Sürücü, oğlumu yeğenimle hastaneye götürmüş ama aracı park etme bahanesiyle hastaneden çıkıp, bir daha geri dönmemiş. Haberi alır almaz hastaneye koştum. Oğlum şu an yoğun bakımda tedavi görüyor, hayati tehlikesi devam ediyor. Umutla bekliyoruz ve dua ediyoruz. Sürücünün adalete teslim olmasını istiyorum. Büyük bir vicdansızlık. Mahallede otomobiller bazen hızlı geçiyor. Sokak hız yapılabilecek bir alan değil" dedi.

'GÖRÜNTÜNÜN BİR KISMINI İZLEYEBİLDİM'

Muhammed Talha Öner'in annesi Fatma Öner (46) ise "Çok üzgünüm. Görüntünün bir kısmını izleyebildim. Bir kısmından sonrasını kaldıramadım. Elim, ayağım boşaldı. Çok kötü oldum. Oğlum kaldırımdaydı. Sonra bağrışmalar duydum. Oğlum ceset gibi ellerinin üzerindeydi. Yetişemedim bile. Arkalarından hastaneye gittim. Vicdan diye bir şey kalmamış. Cezasını çeksin istiyorum. Benim yüreğim yandı, başka annelerin yanmasın. Çok zor bir durum. Tek istediğim, hak adalet yerini bulsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Trafik Kazası: Küçük Çocuğun Hayatı Tehlikede - Son Dakika

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