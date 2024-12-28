İzmir'de Trafik Yoğunluğunu Azaltacak Taşıt Üst Geçidi Çalışmaları Sona Yaklaştı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla Gaziemir'de trafik yoğunluğunu azaltacak taşıt üst geçidi çalışmalarında sona yaklaştı. Akçay Caddesi'nden Sarnıç bölgesine İZBAN hattı üzerinden ulaşım sağlayacak köprü, Sarnıç köprüsündeki trafik yoğunluğunu azaltarak ulaşım süresini kısaltacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kent trafiğine nefes aldıracak ulaşım projeleri tek tek hayata geçiriliyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlamak için pek çok noktada çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Hava Eğitim Yolu üzerindeki taşıt üst geçidini de ocak ayı sonunda hizmete alacak. Adnan Menderes Havalimanı, Ege Serbest Bölgesi ve önemli alışveriş merkezlerinin ulaşım aksı üzerindeki Gaziemir'de ulaşımı rahatlatacak üst geçit, Akçay Caddesi'nden Sarnıç'a bağlantı sağlayarak alternatif bir ulaşım yolu oluşturacak. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak taşıt üst geçidi yaklaşım rampaları dahil 235 metre uzunluğunda ve 6,5 metre yükseklikte.

Depreme dayanıklı uzun ömürlü taşıt köprüsü

Proje hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Uğurcan Bilge, "Üst geçidimizi afetlere dirençli kent anlayışımız doğrultusunda depreme dayanıklı ve kentlilere uzun yıllar hizmet verecek şekilde yaptık. İmalatlarda 20 metre uzunluğunda 38 fore kazık kullanıldı. Dokuz Eylül Mahallesi ile Menderes Mahallesi'ni birbirine bağlamış olacağız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Sarnıç üst geçidinde oluşan trafiği rahatlatacak bir proje. Sürücüler daha kısa sürede Sarnıç'a ulaşacak. Üst geçit bir geliş, bir gidiş olarak hizmet verecek. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.