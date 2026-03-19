İzmir\'de Traktör Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Kiraz ilçesinde traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan Mehmet Dönmez (11), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Suludere Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Ahmet Dönmez'e kendilerine ait tarlada yardım eden Mehmet Dönmez, plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaştı. Dönmez, makineye kapılarak sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dönmez'in cansız bedeni, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oğlunu kanlar içinde gören baba Ahmet Dönmez'in sinir krizi geçirdiği, bir kadının da koşarak olay yerine geldiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.